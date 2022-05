OM eist 5,5 jaar cel tegen man (85) die ex-vrouw bijna dood sloeg met rijzweep

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag voor de rechtbank tegen een 85-jarige man een celstraf geëist van 5,5 jaar voor zeer zware mishandeling van zijn 75-jarige ex-vrouw waarbij zij door de man onder meer met een zweep 25 tot 30 keer op haar hoofd zou zijn geslagen. 'Het is een wonder dat het slachtoffer dit ernstige incident kan navertellen', zo liet de Officier van Justitie voor de rechtbank weten.

Slachtoffer doordrenkt met bloed aangetroffen

Dinsdag 8 juni 2021 werd het slachtoffer – een 75-jarige vrouw – zwaargewond aangetroffen in een pand in Bergen op Zoom. Het was haar nog wel gelukt om zelf 112 te bellen. De politie beschrijft dat ze ter plaatse een persoon zagen zitten die zo doordrenkt was in bloed dat ze onherkenbaar was.

Met zweep op hoofd geslagen

Tijdens een gesprek tussen de 85-jarige verdachte en zijn 75-jarige ex-vrouw ontstond ruzie. De man zou volgens het slachtoffer in haar buik hebben getrapt waardoor zij ten val kwam en vervolgens met de handgreep van een zweep op haar hoofd hebben geslagen. Ze zou wel 25 tot 30 keer geslagen zijn met de zweep, met ernstig hoofdletsel tot gevolg. De kans op volledig herstel is voor het slachtoffer minimaal.

'Aangevallen door ex-vrouw'

Volgens de verdachte viel zijn ex-vrouw hem aan en moest hij zichzelf verdedigen. Voor dit scenario is er volgens het Openbaar Ministerie onvoldoende ondersteuning. In de woning van de verdachte werden daarnaast ook wapens gevonden waar hij geen vergunning voor had.

Poging doodslag en wapens en munitie

De verdachte hoorde tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak op vrijdag 13 mei 2022, 5.5 jaar gevangenisstraf tegen zich eisen voor poging doodslag en het voorhanden hebben van wapens en munitie.