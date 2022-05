Brand slaat over van schuur naar woning in Valthermond

Vrijdagavond heeft er een flinke brand gewoed in een schuurtje achter een huis op het Zuiderdiep in het Drentse Valthermond. Dit meldt de brandweer.

Rook

Na de melding vrijdagavond rond 19.30 uur, kwamen er brandweerwagens uit Emmen, Ter Apel, Borger en 2e Exloërmond ter plaatse om de brand te bedwingen. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Brand overgeslagen naar woning

De brand in het schuurtje sloeg ook over naar de naastgelegen woning maar de brandweer heeft de brand uiteindelijk kunnen bedwingen. Over de oorzaak van de brand is niet bekend.