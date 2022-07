Politie houdt Bosschenaar (53) aan na dodelijk incident zwemplas IJzeren Kind

Vrijdagavond heeft de politie een 53-jarige man uit ’s-Hertogenbosch aangehouden. 'We verdenken hem ervan dat hij vrijdagmiddag een eveneens 53-jarige Bosschenaar in hulpeloze toestand heeft gelaten bij een zwemplas aan de Jan Heijmanslaan in Rosmalen vrijdagmiddag', zo meldt de politie zaterdag.