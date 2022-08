Auto van de weg na uitwijken voor dier

Een bestuurder van een personenauto moest zondagavond op de N366 ter hoogte van Vledderveen uitwijken voor een overstekend dier en is hierbij de controle over zijn voertuig verloren.

Nadat de auto een weermeetstation van de provincie Groningen en twee palen die om hete weerstation heen stonden uit de grond had gereden kwam de auto op zijn zijkant in een droge sloot tot stilstand.

De bestuurder kon op eigen kracht uit zijn voertuig komen en is door het ambulancepersoneel onderzocht. Vervoer naar een ziekenhuis was niet noodzakelijk, en de hevig geschrokken bestuurder kon naar huis, hij is opgehaald op de plaats van het ongeval.