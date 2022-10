NVWA ruimt 80.000 vleeskuikens bij eerder door vogelgriep getroffen bedrijf in Friese Blija

In het Friese Blija is op een vleeskuikenbedrijf vogelgriep vastgesteld. 'Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 80.000 vleeskuikens op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)', zo meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Eerder ruiming bij zelfde bedrijf

'Dit bedrijf in Blija is in januari 2022 eerder geruimd vanwege een vogelgriepbesmetting', aldus het ministerie. Toen zijn er ca. 66.000 vleeskuikens geruimd. Binnen een zone van 1 kilometer ligt nog 1 ander pluimveebedrijf, deze staat op dit moment leeg vanwege een eerdere besmetting met vogelgriep begin september 2022. Binnen 3 kilometer liggen 3 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden op vogelgriep onderzocht door de NVWA. In de 10 kilometerzone liggen 9 andere bedrijven met pluimvee. In dit gebied geldt per direct het vervoersverbod.

Vervoersverbod

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.