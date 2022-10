Zware mishandeling, hond ingezet om te laten bijten

Een 43-jarige Roosendaler is afgelopen nacht in de Roosendaalse wijk Kalsdonk door de politie aangehouden ter zake zware mishandeling. Hij zou zijn hond het commando hebben gegeven om meerdere keren in het rechterbeenbeen te bijten van een 41-jarige plaatsgenoot. Hij zou het slachtoffer ook met gebalde vuist in het gezicht geslagen hebben. Achtergrond zou een al langer slepend conflict tussen beiden zijn.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Hij vertelde dat hij zondag 23 oktober 2022 omstreeks 03.15 uur op straat liep. Hij zag dat een bekende, met wie hij een conflict heeft, hem met zijn hond tegemoet kwam. Er ontstond al snel een discussie en wat duw- en trekwerk. Hij hoorde dat zijn tegenstander tegen de hond riep: “Vast”. Hierna werd hij daadwerkelijk door de hond meerdere keren in zijn rechterbeen gebeten. Ook sloeg die man hem met gebalde vuist in het gezicht. Hierna liep de agressieve man met zijn hond een woning binnen het slachtoffer op straat achterlatend.

Verwondingen

Agenten zagen dat het slachtoffer bloedde uit zijn mond en een voortand miste. Ook had hij verschillende bijtwonden op zijn rechterbeen. Die wonden moesten worden gehecht in het ziekenhuis. Vervolgens is de verdachte in zijn woning aangehouden. De hond is in beslag genomen.