Vogelgriep vastgesteld in Ospel

In Ospel (gemeente Nederweert, provincie Limburg) is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf met opfokhennen. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 94.000 dieren op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Binnen een zone van 1 kilometer liggen geen andere bedrijven met pluimvee. Binnen 3 kilometer bevinden zich 26 andere bedrijven met pluimvee. Deze bedrijven worden door de NVWA gescreend op vogelgriep en de komende 14 dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen door de Gezondheidsdienst Dieren (GD).

In de 10 kilometerzone liggen 129 andere pluimveebedrijven. Omdat het bedrijf in een gebied ligt waar eerder al besmettingen zijn vastgesteld, zijn er al maatregelen, waaronder een vervoersverbod, van kracht in dit gebied.