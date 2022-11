OM gaat veroorzaker verkeersongeval Havelte vervolgen

Bij een verkeersongeluk in Havelte, in Drenthe, zijn op 17 april 2022 twee jonge mensen om het leven gekomen. Zij zaten in een auto die in de vroege ochtend van de weg raakte. De drie overige inzittenden raakten gewond. De dodelijke slachtoffers zijn een man van 21 uit Westerveld en een 16-jarig meisje uit de gemeente De Wolden.