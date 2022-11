Jongeren willen verloren uitgaansjaren na corona inhalen

Na een lange periode van anderhalve meters kan het weer: feesten en dansen tot in de late uurtjes. Een grote groep jongeren ervaart sinds de coronapandemie vaak de behoefte om het gemiste feestleven in te halen, maar niet zonder consequenties. Zo blijkt uit onderzoek van jongerenorganisatie TeamAlert onder jongeren van 18 tot en met 24 jaar.

Knaldrang

Geen feestjes, evenementen of clubborrels: de coronapandemie heeft er bij veel jongeren behoorlijk ingehakt. Het uitgaansleven is na een bijna twee jaar durende lockdown weer in volle gang en jongeren willen hun gemiste tijd inhalen. Door de heropening van de horeca hebben ze de intense behoefte om te feesten, ook wel ‘knaldrang’ genoemd. Een ontwikkeling die niet zonder risico’s is doordat jongeren gaan experimenteren en over hun grenzen gaan.

Jongerenorganisatie TeamAlert onderzocht in hoeverre jongeren knaldrang ervaren en wat de invloed hiervan is op het (uitgaans)leven. Uit het enquêteonderzoek, gehouden onder 904 jongeren, blijkt dat de meerderheid van de jongeren een hoge mate van knaldrang ervaart. Dit ervaren zij vooral sinds de invoering van de coronamaatregelen. Voor de coronacrisis ervaarden de meeste jongeren soms of bijna nooit knaldrang.

Feesten en losgaan niet zonder consequenties

Voor de meeste jongeren is feesten en uitgaan een belangrijk onderdeel van hun leven. Ongeveer vier op de tien jongeren is zelfs van mening dat ze niet kunnen leven zonder uitgaan en feesten. De grote meerderheid van de jongeren voelt zich dan ook gelukkiger als zij kunnen feesten.

De ervaren knaldrang sinds de coronapandemie is echter niet zonder consequenties. Waar de knaldrang een positieve invloed heeft op het sociale leven van de jongeren, heeft het een minder goede invloed op de studie. Door het inhalen van de verloren uitgaansjaren komt studeren op de tweede plek en zijn jongeren vaak vermoeid tijdens het studeren. Ook drinkt een deel van de jongeren nu meer alcohol en gebruiken ze vaker drugs. De ‘knaldrang’ heeft gelukkig nauwelijks gevolgen voor het verkeersgedrag van jongeren.

'De resultaten uit het onderzoek laten zien dat jongeren door de weggevallen mogelijkheid om uit te gaan de druk voelen om vaker te feesten', vertelt gedragsonderzoeker Claire Borst. 'Echter, deze inhaalslag heeft een minder goede invloed op hun studie. Het is daarom belangrijk om jongeren bewust te maken om een goede balans te vinden tussen het uitgaan (als uitlaatklep) en de studie.'