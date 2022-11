NTR: Dit jaar geen Top 2000-programma's met Matthijs van Nieuwkerk

Volkskrantartikel

'Naar aanleiding van de inhoud en het effect van het Volkskrantartikel komen zowel de NTR als Matthijs tot de conclusie dat het niet mogelijk is om de in december geplande opnamen van de Top 2000 a gogo te laten doorgaan', aldus NTR.

Impact

'Ondanks dat de situatie bij de Top 2000 niet te vergelijken is met die van De Wereld Draait Door heeft het debat dat nu gevoerd wordt n.a.v. de publicaties ook impact op het team van de Top 2000 en de uitstraling van het programma. Hoe we dit jaar verdergaan met deze titels is onderwerp van gesprek met de NPO', aldus Willemijn Francissen, mediadirecteur NTR.