Opnieuw actie werknemers Sociale werkbedrijven

Werknemers van de Sociale werkbedrijven in Nederland voeren voor de tweede keer in twee weken tijd actie. Ze willen dat hun werkgever, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de lonen en de reiskostenvergoeding verhoogt in verband met de hoge inflatie.

De actie op 8 februari in Arnhem is onderdeel van de estafetteactie die werd afgetrapt op 26 januari in Apeldoorn. Tijdens de actie overhandigen werknemers een petitie aan wethouder bestaanszekerheid en leefbare wijken, Mark Lauriks.

Twee maten

Joost Kaper, bestuurder Sociale werkbedrijven: ‘Sinds mei vorig jaar krijgen we van de VNG te horen dat er geen geld is voor compensatie. Maar eind vorig jaar hebben de gemeenteambtenaren wel een extraatje gekregen als compensatie voor de gestegen inflatie. Het geld is er dus wel, maar de VNG meet bewust met twee maten en laat deze werknemers in de kou staan. Terwijl veel van hen rond het minimumloon verdienen. Zij kunnen de dagelijkse boodschappen nauwelijks meer betalen.’