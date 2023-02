Voorlopige opbrengst Giro 555 voor Turkije en Syrië ruim 9 miljoen euro

In anderhalve dag tijd haalde Nederland ruim 9 miljoen euro op voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Met de opbrengst bieden de hulporganisaties achter Giro555 noodhulp als onderdak, kleding, medische zorg en voedsel aan getroffen mensen in Turkije en Syrië.

Aan het einde van deze ochtend hadden Nederlanders 9.021.272 euro gedoneerd aan Giro555. Michiel Servaes, actievoorzitter van Giro555: 'In heel het land zijn mensen volop bezig met inzamelacties om Giro555 te steunen. We zien grote betrokkenheid van zoveel Nederlanders, dat is heel bijzonder om te zien. Woensdag is de landelijke actiedag voor de slachtoffers van de aardbeving, waarbij ook de landelijke en regionale media gezamenlijk aansluiten. Zo kunnen we samen écht iets betekenen voor al die duizenden en duizenden mensen die door deze catastrofe zijn geraakt.'

Servaes is nu in Turkije en reist door naar de zwaar getroffen miljoenenstad Gaziantep in het zuidoosten van het land. Meerdere organisaties van Giro555 zijn actief in deze regio. Hij blijft tot zondag in het gebied.

Afgelopen maandag werd het grensgebied van Syrië en Turkije getroffen door zware aardbevingen. Reddingswerkzaamheden zijn nog altijd in volle gang. Inmiddels zijn duizenden dodelijke slachtoffers geteld en wordt voor het leven van velen gevreesd. Honderdduizenden mensen hebben dringend behoefte aan hulp. De hulporganisaties achter Giro555 zijn zelf of via lokale partners in het gebied aanwezig. Zij bieden directe noodhulp, zoals medische zorg, eten en onderdak.