Rijinstructeur auto kwijt na herhaaldelijk niet handsfree bellen

Niet handsfree bellen

Reden was dat de verdachte zich herhaaldelijk schuldig heeft gemaakt aan diverse verkeersovertredingen. Het was politiemensen opgevallen dat de man in de periode van 2019-2022 herhaaldelijk is bekeurd. Het ging dan voornamelijk over de mobiele telefoon vasthouden tijdens het rijden, maar ook gevaarlijk inhalen en een overtreding van de wet rijonderricht motorrijtuigen. Reden om een rapportage te maken aan het IBKI, het instituut voor certificering voor onder meer rijinstructie.

Auto inbeslaggenomen

Deze besloot het certificaat van de man einde januari 2023 in te trekken. Dat weerhield de man niet om door te gaan met zijn werkzaamheden als rijinstructeur. Hij is opnieuw staande gehouden op 1 februari ’s morgens en ’s middags. Toen hij vandaag op de Vergierdeweg wederom door de politie staande werd aangehouden is zijn auto inbeslaggenomen, wegens het hardleers doorgaan met rijonderricht geven terwijl hij de bevoegdheid niet meer had. De 38-jarige autorijschoolhouder kan de nodige bekeuringen tegemoet zien. Het openbaar ministerie zal een beslissing nemen over het al dan niet teruggeven van de lesauto.