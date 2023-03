Celstraf voor betrokkenheid bij dood 42-jarige man en in brand steken lichaam

Confrontatie

Op 13 september 2021 vond een confrontatie plaats tussen beide mannen en het slachtoffer. De mannen gooiden stoeptegels naar de boot van het slachtoffer, achtervolgden hem en mishandelden hem op zijn boot. In de nacht van 17 op 18 september 2021 volgde een nieuwe confrontatie waarbij het slachtoffer door één van de mannen werd mishandeld.

Lichaam in brand gestoken

De mannen lieten hem voor dood achter en hebben in plaats van de politie te bellen een plan bedacht om het lichaam te verbranden en zo het bewijs voor hun betrokkenheid te wissen. Het in brand gestoken lichaam werd op 20 september 2021 aangetroffen op een braakliggend terrein in Amsterdam-Noord.

Moord en doodslag niet bewezen

Eén van de mannen is veroordeeld voor mishandeling met de dood tot gevolg. Moord en doodslag konden niet worden bewezen. Van de andere man is niet gebleken dat hij direct betrokken was bij de fatale mishandeling. Wel zijn beide mannen veroordeeld voor de openlijke geweldpleging op 13 september 2021 en verbranding van het stoffelijk overschot. De man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van het slachtoffer kreeg een gevangenisstraf van 30 maanden opgelegd.

Verslavingsproblematiek

Bij de andere man is geconstateerd dat sprake is van verslavingsproblematiek, een verstandelijke beperking en (rand)psychotische klachten. Hierdoor rekent de rechtbank hem de feiten verminderd aan. Hij kreeg een gevangenisstraf opgelegd van 15 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk, onder een aantal bijzondere voorwaarden zoals een drugsverbod, ambulante behandeling en meewerken aan schuldhulpverlening.