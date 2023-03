Wil je op vakantie gaan en met een veerboot oversteken? Denk aan deze dingen om geld te besparen

Op vakantie gaan en met de veerboot een oversteek maken, is een leuke en betaalbare manier om te reizen. Maar je kunt nog meer geld besparen als je weet hoe. Er zijn verschillende factoren die bepalen wat de prijs van een veerboot ticket is, zoals het land waarin je bent, of je met je auto aan boord gaat en of je vroeg boekt. Door op deze dingen te letten, kun je flink wat geld besparen bij het plannen van jouw volgende tripje. In dit artikel worden verschillende tips gegeven over hoe jij je aanstaande vakantie met de veerboot zo voordelig mogelijk kunt maken.

Kortere overtochten zijn duurder

In de eerste plaats is het goed om te weten dat kortere overtochten duurder zijn dan langere overtochten. Wanneer we over een korte overtocht praten, hebben we het over een overtocht die een afstand van minder dan 150 kilometer bedraagt. Korte overtochten zijn duurder doordat ze minder efficiënt zijn vergeleken met langere overtochten. Dit zie je dan ook overduidelijk terug in de prijzen, blijkt uit onderzoek van Ferrygogo. Korte overtochten kosten gemiddeld ruim €4,72 per kilometer, terwijl lange overtochten met een overnachting gemiddeld maar €1,94 per kilometer bedragen. Hoewel de totaalprijs wellicht meer is met langere overtochten, zal je dus meer waarde voor je geld krijgen wanneer je hiervoor kiest.

Binnen Nederland met de veerboot is veel goedkoper

Ten tweede is het handig om te beseffen dat vakantiegangers binnen Nederland met de veerboot helemaal geen hoge kosten hoeven te verwachten. Dit geldt met name voor wanneer je naar de Waddeneilanden gaat. Veerbootdiensten naar deze eilanden zijn namelijk niet commercieel, waardoor tickets voor veerboten vaak goedkoper zijn. Bovendien is het zo dat wanneer je gaat varen met een veerboot in Nederland, er geen onverwachte extra kosten bijkomen aan de reis. Tevens hoef je nooit te overnachten.

In het hoogseizoen zullen de prijzen meer bedragen

Verder is het verstandig om te realiseren dat de prijs van een veerboot ticket sterk kan verschillen afhankelijk van het seizoen waarin je wilt reizen. Het is dan ook aan te raden om in het hoogseizoen, dat loopt van april tot oktober, te vermijden wanneer je op zoek bent naar lage prijzen. Kies er daarom voor om juist in het laagseizoen te reizen, wanneer tickets vaak met flinke kortingen worden aangeboden. Dit kan je onverwacht veel geld schelen.

De prijs is ook afhankelijk van het land

Tevens is het goed om te weten dat de prijs van een veerboot ticket sterk kan verschillen afhankelijk van het land waar je gaat varen. Eigenlijk geldt dit vooral als je buiten Nederlandse wateren reist. In sommige landen zijn de prijzen voor veerboten aanzienlijk hoger dan in andere landen, dus je doet er goed aan om hier rekening mee te houden als je een ticket boekt. Met name de Scandinavische landen zoals Noorwegen en Denemarken, maar ook IJsland staan bekend om hun hoge prijzen.

Zonder auto scheelt veel geld

Als vijfde kunnen we je meegeven dat het een goed idee is om te reizen zonder auto als je met de veerboot wilt gaan. Dit geldt vooral als je naar buitenlandse bestemmingen gaat waar de ticketprijzen voor auto's aanzienlijk hoger zijn dan voor personen. Reizen met de veerboot zonder auto kost vaak minder dan de helft van wat je betaalt wanneer je juist wel de auto meeneemt. Daardoor kan het bijvoorbeeld goedkoper zijn om lokaal een auto te huren op je bestemming.

Boek vroeg

Ook is het geen slecht idee om je ticket zo vroeg mogelijk te boeken. Niet alleen kun je hierdoor voordelige tarieven en kortingen verkrijgen, maar ook heb je dan meer keuze uit dienstregelingen die nog tickets voor je hebben. Daarnaast kun je bijvoorbeeld de kamer aanwijzen waar je wilt gaan overnachten op de boot.

Met de veerboot is nog steeds goedkoper dan een brug of tunnel

Tot slot dien je te beseffen dat met de veerboot reizen vaak goedkoper is dan een brug of tunnel. De prijs van een veerboot ticket is meestal lager dan de kosten die je moet betalen voor een brug of tunnel ticket, met name als je met een auto reist. De prijsverschillen kunnen aanzienlijk uitpakken, dus het is de moeite waard om hier naar te kijken.

Al met al is het dus belangrijk om de bovengenoemde punten in acht te nemen als je geld wil besparen bij het boeken van een veerboot ticket. We hopen dat je hierdoor extra budget hebt om je vakantie nog leuker te maken.