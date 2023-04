Drie auto's komen met elkaar in botsing in Musselkanaal

Op de kruising Badstraat / Kruisstraat in Musselkanaal ging het aan het eind van de donderdagmiddag mis.

Rugklachten

Drie auto`s kwamen met elkaar in botsing. Een persoon werd met met rugklachten in de ambulance gecontroleerd. De andere twee bestuurders hebben geen letsel. De politie stelt een onderzoek in naar de precieze toedracht. De drie beschadigde auto`s zijn afgesleept.