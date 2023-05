Luchtmachthelikopters vliegen vrijheidsambassadeurs naar concertpodia

Froukje, Meau en Tabitha

'De passagiers zijn Froukje, Meau en Tabitha. De zangeressen en hun bandleden zijn vrijdag aan het eind van de ochtend vertrokken vanaf het Defensie Helikopter Commando op Vliegbasis Gilze-Rijen', aldus het ministerie.

Koninklijke Luchtmacht

Het is niet ongebruikelijk dat de Koninklijke Luchtmacht artiesten met militaire middelen door Nederland verplaatst. Het krijgsmachtdeel doet dit al sinds 1991. De luchtmacht benadrukt met deze bijdrage het belangrijk te vinden dat de bevrijding van Nederland wordt gevierd.

Koesteren

Wat Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal André Steur betreft, is inmiddels gebleken hoe kwetsbaar leven in vrijheid is. 'Dus moeten we dat koesteren, er zuinig op zijn en zorgen dat we in staat zijn die vrijheid te verdedigen. Oorlog is niet uit te sluiten, ook niet in Europa. De Russische inval in Oekraïne toont dat aan. In dat land is van de ene op de andere dag geen sprake meer van vrijheid. Die is dus niet vanzelfsprekend…ook niet in Nederland, al leek dat lange tijd zo.'

Podia door heel Nederland

De helikopters vliegen naar de podia in Amsterdam, Almere, Assen, Den Haag, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Roermond, Utrecht en Zwolle.