5 Tips om je voor te bereiden op een festival

Het festivalseizoen is weer begonnen! Kun jij daar ook altijd zo van genieten? De tijd van het jaar waarin we massaal naar buiten trekken om te genieten van de muziek, de sfeer en natuurlijk het gezelschap van vrienden en bekenden. Festivals zijn er in alle soorten en maten: van kleine lokale feestjes tot enorme evenementen met duizenden bezoekers. Wat jouw voorkeur ook heeft, er zijn een aantal dingen die je beter goed kunt regelen voordat je op pad gaat. In dit artikel geven we je vijf belangrijke tips waarmee jij goed voorbereid aan het festivalseizoen kunt beginnen.

1. Outfit en make-up

Een festival is bij uitstek de plek om je creatieve kant te laten zien als het gaat om mode en make-up. Maak jezelf mooi én feestelijk met een originele outfit en een festival glitter gezicht. Het is natuurlijk heel verleidelijk om helemaal los te gaan op dit gebied, maar houd wel rekening met praktische zaken zoals comfort en weersomstandigheden. Als het bijvoorbeeld erg warm wordt, is het verstandig om luchtige kleding te dragen in plaats van dikke lagen. En als er kans is op regen of wind, kun je beter niet voor een outfit kiezen die snel kapot gaat of wegwaait. Ook make-up verdient aandacht: zorg ervoor dat deze goed blijft zitten gedurende de dag (of nacht) door gebruik te maken van waterproof producten of fixing spray.

2. Schoenen

Een ander belangrijk onderdeel van je outfit zijn natuurlijk je schoenen. Festivals kunnen behoorlijk vermoeiend zijn voor je voeten, dus comfortabele schoenen zijn essentieel. Denk bijvoorbeeld aan sneakers, sandalen of laarzen met een stevige zool. Ook hier geldt: houd rekening met weersomstandigheden. Als het bijvoorbeeld gaat regenen, zijn slippers of open schoenen geen goed idee. Vaak worden festivals georganiseerd op grote grasvelden, die nogal modderig kunnen worden als het nat weer is. Kies dus voor stevige schoenen die je voeten beschermen (als er iemand op je tenen gaat staan bijvoorbeeld), comfortabel zitten (ook na een aantal uur) en die tegen een stootje kunnen. Het zou handig zijn als je ze daarna gewoon in de wasmachine kunt stoppen. Als het enigszins kan, kies dan voor een paar waarbij dat mogelijk is.

3. Voorkom gehoorschade

Een festival is vaak synoniem voor harde muziek. Hoewel dat natuurlijk heel fijn kan zijn, is het belangrijk om jezelf te beschermen tegen gehoorschade. Gehoorbeschadiging is namelijk permanent en kan grote gevolgen hebben voor je dagelijks leven. Draag daarom altijd oordoppen tijdens een festival en neem af en toe rustpauzes om je oren wat rust te geven. Er bestaan speciale festivaloordoppen waarbij je wél de muziek kunt horen, maar die je trommelvliezen beschermen tegen beschadiging.

4. Wees voorzichtig met drank en drugs

Een festival kan een feestelijke sfeer hebben waarin drank en drugs vrij verkrijgbaar zijn. Het is echter belangrijk om hier verantwoord mee om te gaan om vervelende situaties te voorkomen. Zorg ervoor dat je niet meer drinkt dan je aankunt en houd rekening met de effecten van verschillende soorten drugs op jouw lichaam. Ben je met een groep vrienden en vriendinnen? Maak gebruik van dit voordeel en maak afspraken over wie er op welk moment nuchter blijft, zodat jullie elkaar in de gaten kunnen houden en elkaar kunnen helpen als dat nodig is.

5. Let op je bezittingen

Helaas komt diefstal nog steeds veel voor op festivals. Zorg er daarom voor dat je goed op je spullen let en waardevolle spullen thuis laat als dat mogelijk is. Neem alleen echt noodzakelijke spullen mee en houd deze zo dicht mogelijk bij je, bijvoorbeeld in een heuptasje of kleine rugzak. Het is dan ook aan te bevelen om van tevoren een geschikt tasje voor dat doel aan te schaffen. Er zijn ook kleine tasjes die je om je nek kunt hangen en op je borst (onder je kleren) kunt dragen. Dat is eigenlijk de veiligste optie.

Nog een paar laatste puntjes:

Tot slot is het slim om de locatie van het festival goed te bekijken voordat je vertrekt. Zo weet je waar de nooduitgangen zijn en hoe je bijvoorbeeld naar de EHBO-post kunt komen als dat nodig is. Zorg dat je voldoende water drinkt en neem eventueel een flesje of bidon van thuis mee. Houd ook in de gaten dat je geen alcohol of drugs gebruikt op nuchtere maag, want dat kan het effect verdubbelen en ervoor zorgen dat je misselijk of duizelig wordt, of nog erger, flauwvalt.

Met deze vijf tips ben jij goed voorbereid op het festivalseizoen! Vergeet niet om vooral ook te genieten van alle muziek en gezelligheid die zo'n evenement met zich meebrengt. Veel plezier!