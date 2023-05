Aanrijding in Mussel

De bestuurder van een personenwagen raakte zondagavond door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt in Mussel.

Op de Mussel weg ramde de bestuurder eerst twee bomen en kwam aan de andere kant van de weg tot stilstand.

Meerdere hulpdiensten waren ter plaatse. Of er bij dit ongeval iemand gewond is geraakt is niet bekend.