Uitspraak in zaken rond de dood van Lisette Elzinga

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, heeft twee verdachten veroordeeld voor het medeplegen van dood door schuld in de zaak rond de dood van Lisette Elzinga. Het slachtoffer raakte buiten bewustzijn als gevolg van de inname van verschillende drugs in combinatie met alcohol en overleed tien dagen later.