Schade door zomerstorm Poly tussen de 50 en 100 miljoen euro

Schatting op basis van historische data

'Poly heeft heftig huisgehouden en de impact is groot. Onze modellen geven nu een bedrag aan op basis van historische data. Dit is een eerste schatting, deze kan nog oplopen. Naast veel schade en overlast is er ook iemand overleden door een boom die op haar auto viel. Een aantal mensen raakte zwaargewond. Dat is verschrikkelijk', stelt Richard Weurding, algemeen directeur bij het Verbond van Verzekeraars.

Veel omgevallen bomen

Poly is als zware zomerstorm uitzonderlijk. De zwaarst gemeten windstoot, van 146 kilometer per uur, is de sterkste ooit tijdens een zware storm in de zomer. Richard Weurding: 'Zomerstormen komen niet zo vaak voor, in tegenstelling tot stormen in de herfst en winter. Zomerstormen zorgen voor grote verschillen op relatief korte afstanden en leveren vaak meer problemen op. Bomen staan bijvoorbeeld in de zomer vol in blad en vangen dus veel wind. Daarom zie je relatief veel omgevallen bomen door de storm met overlast en schade tot gevolg.'

Klimaatschade

Extreem weer zorgt voor steeds hogere kosten voor de samenleving. Gelukkig zijn de meeste Nederlanders goed verzekerd tegen stormschade. Door het veranderende klimaat verwachten verzekeraars dat de schade door weersextremen steeds groter wordt. Vorig jaar bereikte de totale verzekerde schade door extreem weer een nieuwe recordhoogte. Volgens de Klimaatschademonitor zorgden met name de drielingstorm in februari voor een totaal uitgekeerd schadebedrag van 886 miljoen, waarvan 714 miljoen door de drielingsstorm. De jaarlijkse monitor laat schades door extreem weer zien vanaf 2007 tot en met 2022.

'Modelschatting'

Het Verbond van Verzekeraars benadrukt dat nog niet duidelijk is hoe groot de schade exact is. Dit hangt af van de uiteindelijke ingediende schadeclaims bij verzekeraars. Dit is een modelschatting, waarbij geen rekening gehouden kan worden met specifieke schades. Het Verbond doet geen regionale schattingen.