Militair (31) in opleiding overleden in ziekenhuis na onwel worden tijdens oefening

Dinsdagmiddag is na onwel te zijn geworden tijdens een oefening op de kazerne in Schaarsbergen een 31-jarige militair in opleiding in het ziekenhuis overleden. 'De militair werd maandag onwel aan het begin van de oefening', zo laat het ministerie van Defensie dinsdagavond weten.