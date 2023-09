FIOD verricht 2 aanhoudingen in onderzoek omzeilen sanctiewetgeving tegen Rusland

Vliegtuigonderdelen

Er hebben doorzoekingen plaatsgevonden op diverse locaties, waaronder een woning, een bedrijfsruimte en een opslagruimte. Daarbij zijn onder meer gegevensdragers en administratie in beslag genomen. Daarnaast is beslag gelegd op een woning, ruim 250.000 euro en 8.000 USD aan contant geld, banktegoeden van circa 160.000 euro, vliegtuigonderdelen, wapens, patroonhouders en munitie. Vrijdag 1 september heeft de rechter-commissaris de verdachte voor veertien dagen in bewaring gesteld. Op 14 september is de voorlopige hechtenis door de raadkamer van de rechtbank verlengd voor de duur van 60 dagen.

FIU

Het onderzoek is gestart na informatie van de Financial Intelligence Unit (FIU). De verdachte heeft een Nederlands bedrijf dat vliegtuigonderdelen exporteerde naar voornamelijk Rusland. Vermoed wordt dat de verdachte na inwerkingtreding van de nieuwe handelssancties tegen Rusland op 25 februari 2022 via omleidingslanden goederen exporteerde naar Rusland.

Tweede aanhouding

Onderzoeksinformatie leidde op 30 augustus jl. tot de doorzoeking van de woning en de aanhouding van een 48-jarige man uit Arnhem. Ook hij wordt ervan verdacht via zijn bedrijven, samen met de 53-jarige verdachte, de sanctiewetgeving te omzeilen door via een omweg vliegtuigonderdelen naar Rusland te exporteren.

Werkzaam bij Defensie

In zijn woning zijn administratie, digitale gegevensdragers en munitie in beslag genomen. De man is werkzaam bij Defensie. Dat is onder meer de reden dat inmiddels ook de Koninklijke Marechaussee betrokken is bij het onderzoek. De verdachte is op 5 september door de rechter-commissaris in bewaring gesteld. Op 14 september is de voorlopige hechtenis door de raadkamer van de rechtbank verlengd voor de duur van 60 dagen. Het onderzoek staat onder leiding van officieren van Justitie bij het Functioneel Parket.

Overtreding sanctieregelingen is strafbaar

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn er door de Europese Unie (aanvullende) sancties ingesteld. De opsporing daarvan is belegd bij de FIOD onder leiding van het Functioneel Parket. De FIOD spoort personen en entiteiten op die proberen die sancties te omzeilen of die niet aan de sancties voldoen. De FIOD heeft echter niet de taak om gesanctioneerden of hun bezittingen te traceren en hun vermogen te bevriezen.