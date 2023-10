Ewout Genemans bezoekt opnieuw 'De Jeugdkliniek

Foto: Yes we can

Sinds het eerste seizoen van 'De Jeugdkliniek - Als Niets Meer Werkt', waarin presentator Ewout Genemans 21 dagen de jeugdkliniek van Yes We Can Clinics bezocht, is de vraag naar goede zorg voor jongeren met serieuze problemen alleen nog maar toegenomen. De problemen zijn heftiger dan ooit en de wachtlijsten zijn enorm, jongeren moeten soms maanden wachten op hulp. Het CBS meldt dat bij jongeren onder de 30 jaar zelfdoding de meest voorkomende doodsoorzaak is. Waar de klassieke Nederlandse jeugdzorg al meer dan 30 jaar problemen ervaart met de eigen organisatie, onveiligheid en personeelstekorten, is in Nederland ook een plek waar juist jongeren uit heel de wereld herstel en een nieuw leven vinden. Yes We Can Clinics opent daarom nogmaals haar deuren voor Ewout. Zij zien elke dag bij duizenden families dat het wél kan en dat het anders moet in Nederland. Het tweede seizoen van 'De Jeugdkliniek - Als Niets Meer Werkt' is vanaf 7 november te streamen bij Videoland.

Ewout ontmoet opnieuw vele jongeren die een klinische behandeling krijgen voor hun meervoudige problematiek(en). De fellows (jongeren) zijn bijzonder openhartig en gaan onderwerpen als trauma’s, suïcide, isolatie, criminaliteit, depressies, automutilatie en game-, drugs,- eet,- en alcoholverslaving niet uit de weg. Dit seizoen gaat Ewout nóg dieper in op de visie van de kliniek, door vele gesprekken met het betrokken team wat daar werkt. Ook wordt dieper ingegaan op het grote maatschappelijke probleem met de jeugdhulp in Nederland.

Ewout Genemans: “Het was heel bijzonder om mee te maken hoe de medewerkers van Yes We Can Clinics er iedere dag weer alles aan doen om de jongeren in de kliniek te helpen. Een eer dat wij dit van zo dichtbij mochten meemaken. De jongeren waren heel openhartig en hebben soms heftige verhalen die belangrijk zijn om gehoord te worden.”

Oprichter Jan Willem Poot van Yes We Can Clinics besloot, na zorgvuldig overwegen, in te gaan op het verzoek van Ewout Genemans voor een tweede seizoen, maar wel met een duidelijke boodschap: “Deze jongeren moeten gehoord worden en de collega’s die dag en nacht alles doen voor deze jongeren moeten gezien worden. We ontvangen jaarlijks 1500 families, afkomstig uit meer dan 50 landen. Meer dan 72 zorgverzekeraars en overheden waar wij mee werken vragen ons om onze kennis te delen, en we ontvangen meer dan 3000 gasten per jaar. We hopen door nogmaals de deuren te openen voor Ewout, iedereen te laten zien dat deze behandelmethode enorm goed werkt en iedereen hiermee te inspireren, zodat er hopelijk in Nederland en Europa meer gaat veranderen. Daarnaast geloven we met een duidelijke visie een nieuwe generatie jongeren in Nederland op te kunnen laten groeien, waarbij het normaal is om zich uit te spreken over emoties en gevoelens. Het is mogelijk dat jongeren elkaar gaan leren helpen, zonder professionele hulp, als ze vastlopen. Daardoor zal een groot deel van de enorme tsunami van aanmeldingen richting de jeugdzorg en jeugd ggz af gaan nemen.”

De zes afleveringen van het tweede seizoen van 'De Jeugdkliniek - Als Niets Meer Werkt' zijn vanaf 7 november te streamen, exclusief bij Videoland. ‘De Jeugdkliniek – Als Niets Meer Werkt’ wordt geproduceerd door No Pictures Please.