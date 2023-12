3FM Serious Request 2023 haalt 7.502.981 euro op voor ALS

Zondagavond is bekend gemaakt dat 3FM Serious Request in totaal 7.502.981,- euro heeft opgebracht voor Stichting ALS Nederland.

Week in Glazen Huis Nijmegen

Barend, Sophie en Wijnand kwamen een week lang in actie met het Glazen Huis op de Grote Markt in Nijmegen om geld op te halen voor Stichting ALS Nederland. Met het geld wordt onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS gefinancierd en hulpmiddelen voor mensen die nu leven met ALS.

Bedankt!!

3FM en Stichting ALS Nederland willen jou van harte bedanken, voor je inzet, voor acties die je hebt opgezet of gesteund, de platen die je hebt aangevraagd en vooral ook voor al het geld dat je hebt gedoneerd. Deze ongelofelijk hoge opbrengst gaat Stichting ALS Nederland gebruiken voor onderzoek naar de ziekte én voor hulpmiddelen voor patiënten. Heel erg bedankt!

Overweldigd

Limore Noach, directeur Stichting ALS Nederland: "Wat een bijzondere week waarbij heel Nederland in actie is gekomen: mensen met ALS en hun dierbaren, mensen die iemand verloren hebben aan deze vreselijke ziekte, maar ook mensen die vóór 3FM Serious Request nog niet van ALS hadden gehoord. We zijn overweldigd door de bereidheid van al deze mensen om bij te dragen, en door het fantastische bedrag dat is opgehaald. Hartverwarmend.”

"Mogelijke behandeling nóg sneller dichterbij"

“Met zoveel geld kunnen we het onderzoek naar ALS opschalen waardoor een mogelijke behandeling nóg sneller dichterbij komt. Ook kunnen we de mensen die nu leven met ALS ondersteunen met concrete hulpmiddelen zoals een aangepaste rolstoel. Hierdoor behouden ze hun bewegingsvrijheid en dat is zo belangrijk. We kijken met een enorm trots gevoel en bovenal veel dankbaarheid terug op afgelopen week. Ik wil iedereen die heeft bijgedragen aan deze onvergetelijke editie van het Glazen Huis uit de grond van mijn hart bedanken”, zegt Noach.

Onderzoek met gedoneerde geld

Het geld wat met 3FM Serious Request is opgehaald wordt gebruikt voor onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS. Door recente technologische ontwikkelingen is een doorbraak dichterbij dan ooit. Zo is er voor een specifieke vorm van ALS al een werkend medicijn gevonden. Dit toont aan dat het een behandelbare ziekte is en dat geeft hoop.

Hulpmiddelen

De tijd die iemand na de diagnose nog heeft met dierbaren is kostbaar. Daarom wordt het opgehaalde geld ook voor hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid en kwaliteit van leven van ALS-patiënten en hun gezinnen in die laatste periode vergroten gebruikt.

Spraakcomputer

Denk aan een vooruitgevoerde spraakcomputer voor patiënten die niet meer kunnen praten. Of aan een opvouwbare elektrische rolstoel, een aangepaste fiets of een couplebed waardoor geliefden toch samen kunnen slapen.

3FM Serious Request 2023

3FM Serious Request heeft zich ook dit jaar in de week voor kerst ingezet voor het goede doel. Deze twintigste editie voor Stichting ALS Nederland. Van 17 t/m 24 december stonden de radiozender en alle online en social kanalen van 3FM volledig in het teken van de actie. 3FM-dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman maakten 24 uur per dag live radio en online content vanuit het Glazen Huis op de Grote Markt in Nijmegen. De actie was 24 uur per dag live te volgen via de radio, 3FM.nl, op NPO Start en NPO 1 extra, maar ook via NPO Luister en de online kanalen van 3FM. Op televisie waren er updates op NPO 1 en extra programma’s rondom 3FM Serious Request op NPO 3 en NPO Zapp. Ga naar www.3fm.nl/seriousrequest voor meer informatie over de actie.