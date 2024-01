Afrit Boxtel/Liempde op snelweg A2 dicht na ongeval met bestelbussen

Geen zwaargewonden

Alle inzittenden zijn ter plaatse nagekeken door de ambulancedienst, niemand raakte echter noemenswaardig gewond. De afrit werd afgesloten zodat de hulpdiensten veilig konden werken.

Vangrail beschadigd

Brandweerlieden stelden beide voertuigen veilig en strooide korrels op de gelekte vloeistoffen. Een bergingsbedrijf is ter plaatse om beide bestelbussen af te voeren. De vangrail is over tientallen meters flink beschadigd. Ook de politie en Rijkswaterstaat waren aanwezig.