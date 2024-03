Klok vooruit betekent een piek in aantal wildaanrijdingen

De klok wordt komend weekend, in de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart, een uur vooruit gezet. In de periode dat wintertijd weer zomertijd wordt is de kans op een aanrijding met grote wilde dieren vele malen groter dan normaal. Pas op, matig uw snelheid en help een wildaanrijding voorkomen.

Het aantal wildaanrijdingen in Nederland is de laatste decennia sterk gestegen. Jaarlijks worden er tussen de 12.000 en 15.000 reeën aangereden. Dit aantal – meestal dodelijke - verkeersslachtoffers loopt verder op doordat ook wilde zwijnen, dassen, dam- en edelherten regelmatig onder een auto terecht komen. Het aantal aanrijdingen stijgt, omdat de afgelopen zestig jaar het aantal reeën is vertwintigvoudigd van circa 5.000 in 1950 tot - naar schatting - tussen 100.000 en 120.000 stuks vandaag de dag.

Waarom is er sprake van een piek bij het verzetten van de tijd?

Verplaatsingen van bijvoorbeeld reeën, herten en wilde zwijnen vallen precies samen met het op gang komen van de verkeersdrukte. Dieren vertrouwen op hun biologische klok en moeten de komende dagen wennen en hun activiteiten aanpassen op het nieuwe dagritme van de mens. “De dieren zijn ingesteld op de schemertijden, wij draaien de klok vooruit. Laten wij ze dan de tijd geven om daar even aan te wennen door extra op te letten”, aldus Erik Koffeman van de Faunabeheereenheid Gelderland.

Daarnaast zijn de reegeiten drachtig. Binnenkort verwachten ze één of twee kalfjes. Dat betekent dat met name de jonge, geslachtsrijpe bokken de komende maanden hun moeder verlaten en een nieuw territorium moeten zoeken. Zij trekken naar voor hen onbekend terrein. Daarbij steken ze waarschijnlijk één of meerdere wegen over.

Matig uw snelheid

Een aanrijding met wild komt altijd onverwacht en is lastig te voorkomen. Toch is de kans op een dodelijke confrontatie aanzienlijk te beperken door als automobilist je snelheid te matigen. Te hard rijden is een heel belangrijke factor bij wildaanrijdingen, zeker na zonsondergang. Bij een snelheid van 60 km per uur heeft het wild kans om een auto te ontwijken. Deze snelheid biedt de automobilist de mogelijkheid om tijdig te stoppen. Voor de eigen veiligheid is het belangrijk niet uit te wijken. Eenmaal veilig gestopt voor een overstekend dier, besef dan dat er wellicht nog meer zullen oversteken.

Wat als het wel misgaat?

Rijd je toch een dier aan, bel altijd direct de politie op 0900-8844. Vanuit de meldkamer van de politie wordt een bevoegde vrijwillige jager ingezet om te assisteren bij de aanrijding. Deze assistentie bestaat uit het eventueel opzoeken van het aangereden dier met een speciaal daarvoor opgeleide speurhond en het - indien nodig - uit zijn lijden verlossen. Om wildaanrijdingen te voorkomen brengen jagers zogenoemde wildreflectoren aan op plaatsen waar regelmatig groot wild oversteekt.