Verdachte aangehouden in onderzoek dode vrouw Gambiadreef

Dinsdag 16 april is een 49-jarige man uit Polen aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 80-jarige Poolse vrouw.

Het levenloze lichaam van de vrouw werd dinsdagochtend gevonden in een woning aan de Gambiadreef in Utrecht. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer verbleef enige tijd in de woning waar zij gevonden is. De verdachte en het slachtoffer zijn familie van elkaar.