Lichaam aangetroffen in de Maas bij Grubbenvorst

Vrijdagmiddag rond 12.05 uur is na een melding van een schipper het stoffelijk overschot van een man aangetroffen in het water van de Maas bij Grubbenvorst/Velden. Dit meldt de politie vrijdag.

Vermiste man

'Inmiddels is bekend dat het gaat om een 22-jarige man uit het Duitse Nettetal. Het is één van de mannen die sinds zondagochtend vermist worden', aldus de politie.

Telefoon in water laten vallen

De mannen raakten die ochtend rond 06:45 uur te water in de Maas bij Venlo. Zij trachtten een in het water gevallen telefoon op te duiken. De afgelopen dagen is door politie een gebied van een aantal kilometers stroomafwaarts afgezocht.

Samenwerking

Dat is gedaan in samenwerking met het Landelijk politieteam waterongevallen, de brandweer, duikteam Weert, het Oppervlakte reddingsteam Venlo en Roermond, het Landelijk Team Onderwater Zoekingen, het dregteam uit Urk met de sonarboot, een zoekteam van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) met radarapparatuur, Rijkswaterstaat en medewerkers van de ambulancedienst. De specialisten van de Forensische Opsporing doen verder onderzoek.

Zoektocht gaat door

De zoektocht naar de tweede man die nog vermist wordt, gaat onverminderd door. Er wordt op dit moment gezocht met een politieboot en een politiehelikopter. Ook het droneteam van de politie is actief in de omgeving van de locatie waar vanmiddag het stoffelijk overschot is aangetroffen. De hulpdiensten doen er alles aan om ook het tweede stoffelijk overschot te vinden en het lichaam over te dragen aan de nabestaanden.