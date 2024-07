Politie onderzoekt geweldsincident Drachten

De politie onderzoekt een steekincident dat plaatsvond op maandagavond 8 juli rond 21.45 in Drachten. Hierbij zijn, naar het nu lijkt, meerdere verdachten betrokken geweest. Het incident vond plaats in de omgeving van de Houtdraaierstraat. Het slachtoffer meldde zich even later bij het ziekenhuis aan het Compagnonsplein. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden en het onderzoek is volop gaande.