Explosie bij woning Beverwijk

De politie heeft ter plaatse sporen veiliggesteld en een onderzoek ingesteld. Niemand raakte gewond. Heb je iets verdachts gezien of gehoord, of beschikt je over camerabeelden die ons kunnen helpen? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of meld de informatie anoniem via 0800-7000.