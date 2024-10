OM-medewerker aangehouden voor bezit en verstrekken van drugs

Een 50-jarige man uit Doetinchem is afgelopen vrijdag aangehouden op verdenking van het bezit en verstrekken van harddrugs. 'De man is een medewerker van het Openbaar Ministerie (OM) en is in afwachting van het onderzoek op non-actief gesteld', zo meldt het OM.