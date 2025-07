33-jarige man aangehouden voor datingfraude

Eind 2024 werd er door één van de slachtoffers aangifte gedaan van datingfraude door een man. De politie startte een onderzoek, waarin er totaal vijf aangiftes konden worden gebundeld. In al deze zaken zocht een man contact met de slachtoffers via datingsites of social media, waarna er een “relatie” tot stand kwam. Eenmaal verder in het contact met de vrouwen vroeg de oplichter hen met een smoes om (grote) geldbedragen over te maken. De man heeft zo de vijf slachtoffers opgelicht voor een totaalbedrag van meer dan 45.000 euro. De politie acht het aannemelijk dat de man buiten deze vijf slachtoffers om nog meer vrouwen op deze slinkse wijze heeft opgelicht.

Na uitgebreid onderzoek kwam de politie een 33-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg op het spoor. Op 19 juni werd hij aangehouden, de verdachte is inmiddels weer heengezonden. Het onderzoek gaat door.