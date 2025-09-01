Bever in Groningen gedood om risico’s te voorkomen

De provincie Groningen heeft een ontheffing verleend aan waterschap Hunze en Aa’s voor het doden van een bever in de stad Groningen. Bevers zijn een waardevolle aanvulling op de natuur in onze provincies, maar de groeiende populatie zorgt helaas ook voor problemen bij water- en verkeersveiligheid.

Tot nu toe was het vangen en verplaatsen van deze bevers hiervoor de oplossing.

Bevers zijn in Nederland een beschermde diersoort, wat inhoudt dat ze niet zomaar mogen worden gevangen of gedood. Bevers worden alleen gevangen en gedood als bijvoorbeeld de waterveiligheid in het geding is en er geen andere opties zijn om de bever te verplaatsen. Bij het besluit om de bever te verplaatsen wordt er ook gekeken naar de ruimte die overblijft voor natuurlijke groei van bevers in een gebied. Deze ruimte was er in dit geval niet meer, daarom hebben we nu helaas een bever moeten doden om risico’s op overlast te beperken.

Beverpopulatie groeit



De terugkeer van de bever en een groeiende populatie laten zien dat de bever het goed doet. In sommige gevallen zorgen bevers echter voor overlast, omdat ze grote en diepe gaten en gangen in dijken graven en stevige dammen bouwen. Met de kans op het verzakken van fietspaden, wegen en het spoor, op overstroming van laaggelegen gebieden en landbouwgebieden. De schatting is dat er in Groningen en Drenthe in totaal 520 bevers leven.

Beverbeheerplan



De provincies Groningen en Drenthe werken sinds 2021 met het beverbeheerplan. De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s doen de uitvoering hiervan. Met dit plan willen we een goede leefomgeving voor de bever aan de ene kant en de bescherming van dijken en kades (water- en verkeersveiligheid) en voldoende water (waterhuishouding) aan de andere kant.

Ontheffing



De nu verleende ontheffing maakt het mogelijk om de beverpopulatie te beheren, met als doel de veiligheid op de wegen en kades te vergroten en schade te verminderen. De provincies zijn het bevoegd gezag vanuit de Omgevingsvisie en daarnaast verlener van de ontheffing aan het waterschap voor het doden van een bever.