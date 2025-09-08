Politie: Dode man Venlo omgekomen door geweld

De overleden man, die afgelopen woensdag in Venlo aan de Groeneweg aan de oevers van de Maas aangetroffen is, blijkt door geweld om het leven te zijn gebracht. Dit meldt de politie maandag.

Onderzoek

Dat is uit het onderzoek tot nu toe naar voren gekomen. Wat er precies gebeurd is en wie hierbij betrokken zijn, is nog niet duidelijk. Een grootschalig rechercheteam (TGO) doet onderzoek naar het misdrijf.

Identiteit

De identiteit van het slachtoffer was al eerder bekend. Inmiddels zijn ook de nabestaanden op de hoogte gebracht van het overlijden. Het betreft een man van 47 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is een bekende van de politie.

Oever van de Maas

'Nu andere scenario’s waarschijnlijk uitgesloten kunnen worden, richt het onderzoeksteam zich op het in beeld brengen van wat zich heeft afgespeeld, waar het slachtoffer nog is geweest, met wie hij contact heeft gehad', aldus de politie. Op woensdagmiddag 3 september rond 14.20 uur, werd hij gevonden aan de oevers van de Maas. Wat is er daarvoor gebeurd?

Informatie

Al eerder is een getuigenoproep gedaan. Nogmaals vraagt het onderzoeksteam aan getuigen zich te melden. Het gebied waar de overledene is aangetroffen, is een bekend wandel- en recreatiegebied. Niet alleen voor omwonenden, maar ook voor toeristen. Mogelijk dat er mensen zijn, die gewandeld of gefietst hebben op of in de omgeving van de Groeneweg in Venlo op dinsdagavond, nacht van dinsdag op woensdag, woensdagochtend- en/of middag, en iets bijzonders opgemerkt hebben.

Informatie delen met de politie

Ook al is de informatie gering of mogelijk minder relevant, voor het onderzoeksteam kan dit wel belangrijk zijn. Meld dit dan ook! Dit kan via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000. Een vertrouwelijk gesprek met de politie is ook altijd mogelijk. Dat kan bij het eerste contact aangegeven worden.