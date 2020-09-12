Cadeautjes geven op de werkvloer: do’s en don’ts

Een bloemetje voor een collega die met pensioen gaat, een kerstcadeau van de baas, een kaartje voor een zieke werknemer: cadeaus op de werkvloer zijn stevig ingeburgerd, maar wat geef je wel of juist niet? Hoe voorkom je dat het ongemakkelijk wordt of dat je over de schreef gaat? In dit artikel bespreken we de belangrijkste do’s en don’ts van cadeautjes geven op het werk.

Waarom geven we cadeaus op de werkvloer?

Geschenken op de werkvloer hebben vaak een symbolische functie. Ze drukken waardering uit, versterken relaties en creëren een gevoel van saamhorigheid. Denk aan jubilea, verjaardagen, promoties of afscheid. Maar ook bij rouw of ziekte spelen geschenken een rol: ze laten zien dat je meeleeft. Hoewel het gebaar meestal goed bedoeld is, kan het, vooral in een professionele context, ook tot ongemak leiden. Daarom is het belangrijk om even stil te staan bij hoe, wat en wanneer je iets geeft.

Zo geef je zonder stress cadeaus op het werk

1. Maak het persoonlijk

Soms is een persoonlijk kaartje, een handgeschreven brief of een spontane verrassing meer waard dan een duur cadeau. Zeker bij een afscheid of jubileum wordt een persoonlijke boodschap vaak enorm gewaardeerd. Bij onlinewinkel Wanapix vind je heel wat leuke en praktische cadeautjes die je kunt personaliseren. Wat dacht je van een laptophoes met een foto van de collega's erop, of een wijnkist met een persoonlijke boodschap erop?

2. Houd rekening met de bedrijfscultuur

Elk bedrijf heeft zijn eigen gewoonten en sfeer. In een formele omgeving is het wellicht gebruikelijk om alleen bij grote gelegenheden iets te geven, terwijl in een informeel team kleine attenties vaker kunnen voorkomen. Stem het geven van cadeaus dus af op wat in jouw organisatie past. Twijfel je? Vraag dan raad aan een collega.

3. Kies voor neutrale, veilige cadeaus

Als je een cadeau geeft namens een team of aan iemand die je minder goed kent, is het slim om iets neutraals te kiezen. Denk aan bloemen, een boekenbon, een fles wijn (enkel als je weet dat de ander alcohol drinkt) of iets voor op het bureau. Dit zijn veilige keuzes met weinig risico op ongemak.

4. Let op het moment en de setting

Overhandig het cadeau op een gepast moment. Een cadeau tijdens een teamoverleg kan prima zijn als het luchtig is, maar vermijd het midden in een serieuze bespreking. Wil je iemand echt in het zonnetje zetten? Kies dan een moment waarop de aandacht er echt kan zijn, zoals aan het eind van de werkdag of tijdens een teamlunch.

5. Wees inclusief

Zorg ervoor dat bij groepscadeaus iedereen kan meedoen. Organiseer het bijvoorbeeld via een appje of mailtje waarin mensen vrijwillig kunnen bijdragen. Vermijd groepsdruk, want niet iedereen wil of kan financieel bijdragen.

Cadeaus die je beter vermijdt

1. Vermijd te persoonlijke cadeaus

Een parfum, lingerie of een romantisch boek? Liever niet. Geschenken die te persoonlijk of intiem zijn, kunnen al snel ongepast overkomen. Zeker bij collega’s of leidinggevenden kunnen dit soort cadeaus tot ongemakkelijke situaties leiden, of erger, tot grensoverschrijdend gedrag.

2. Overdrijf niet

Een cadeau van honderden euro’s kan verkeerde signalen geven. Bovendien kan het anderen het gevoel geven dat ze iets moeten ‘terugdoen’. Houd het bescheiden en passend bij de gelegenheid.

3. Vermijd cadeaus met een (verborgen) boodschap

Een boek over time management, een sportabonnement of een dieetboek? Ook al is het goed bedoeld, dit soort cadeaus kan al snel verkeerd geïnterpreteerd worden.

4. Let op met grappen

Humor is persoonlijk. Een ‘grappig’ cadeau kan bij de een goed vallen, maar bij de ander totaal verkeerd. Denk aan gênante mokken, seksueel getinte grapjes of verwijzingen naar iemands uiterlijk. Wil je een humoristisch cadeau geven? Kies dan iets dat licht, onschuldig en bij voorkeur op de situatie gericht is, niet op de persoon zelf.

5. Let op hiërarchische relaties

Een medewerker die zijn of haar leidinggevende een duur cadeau geeft (of andersom) kan zorgen voor fronsende of boze blikken. Houd bij dit soort situaties rekening met hoe het overkomt bij anderen. In het geval van leidinggevenden is het veiliger om namens het hele team iets te geven.

En wat als je niks wilt geven?

Ook dat mag. Niet iedereen houdt van het geven of ontvangen van cadeaus op het werk. Sommigen vinden het ongemakkelijk, willen privé en werk gescheiden houden of hebben er principiële bezwaren tegen. Dat moet gerespecteerd worden. Dwing niemand om mee te doen of zich te verantwoorden. Er zijn ook alternatieven, zoals een gezamenlijk uitje, een taart of een teamactiviteit.

Het gebaar telt

Het belangrijkste is dat het gebaar oprecht is. Een klein geschenk dat met aandacht is uitgezocht, doet vaak meer dan een groot, onpersoonlijk cadeau. Houd bij grote organisaties of internationale teams ook rekening met culturele verschillen. In sommige landen worden cadeaus als ongepast gezien binnen een professionele setting, terwijl het elders juist als beleefd wordt beschouwd. Informeer jezelf. Enkel op die manier wordt cadeautjes geven en ontvangen leuk voor iedereen.