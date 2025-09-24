Pand UWV in Heerlen afgezet vanwege mogelijk explosief, treinverkeer stilgelegd

De politie onderzoekt een melding van een mogelijk explosief in het pand van het UWV aan de Geerstraat in Heerlen. Dit laat de politie woensdag weten.

Team Explosieven Veiligheid (TEV)

'Rond 12.45 uur kwam de melding binnen van een verdachte situatie. Omdat er sprake is van een mogelijk explosief is Team Explosieven Veiligheid (TEV) ter plaatse om verder onderzoek naar de situatie te doen', aldus de politie. Hiervoor worden ook honden ingezet die zijn getraind op het vinden van explosieven. Ook worden er drones en een politiehelikopter ingezet bij dit incident. De politie heeft de omgeving ruim afgezet en de panden in de directe omgeving worden ontruimd.

Van GRIP 1 naar GRIP 2 opgeschaald

Vanwege het grote aantal gebouwen in de directe omgeving is er inmiddels door de hulpdiensten opgeschaald van GRIP 1 naar GRIP 2 zodat er meerdere eenheden ter plaatse komen om de ontruimingen in goede banen te leiden.

Politie op X

De politie riep eerder vanmiddag op X mensen op die zich bevinden binnen een straal van 100 meter van het gebouw om het gebied onmiddellijk te verlaten. Deze mensen worden opgevangen in de Schouwburg.

Treinverkeer stilgelegd

Vanwege de situatie is ook al het treinverkeer rond het station Heerlen stilgelegd, dat op ongeveer 50 meter afstand ligt van het pand van UWV aan de Geerstraat.