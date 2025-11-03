Politie houdt minderjarige jongen aan in Sittard in lopend terreuronderzoek

Foto: Politie Landelijke Eenheid

Sittard De politie heeft maandag 3 november een minderjarige jongen uit Sittard aangehouden in een lopend onderzoek naar Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER). Dit meldt de politie maandagavond.

Tips van Marokkaanse inlichtingendienst en geheime politie 'Het onderzoeksteam kwam de jongen op het spoor na tips van DGST, de Marokkaanse inlichtingendienst en geheime politie. De minderjarige jongen zit vast voor verder onderzoek. Vanwege het lopende onderzoek kan de politie verder geen informatie geven over deze zaak', aldus de politie.