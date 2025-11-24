Moord, poging doodslag en verlaten plaats ongeval: OM eist 28 jaar cel

“Een koelbloedige liquidatie”, noemt het Openbaar Ministerie Limburg (OM) de dood van de 55-jarige man die op zaterdag 23 december 2023 op de Markt in Geleen door zijn hoofd werd geschoten. Hoewel de feiten rond de schietpartij duidelijk zijn, blijft de reden waarom de man dood moest onbeantwoord. Het OM eist vandaag achtentwintig jaar gevangenisstraf tegen een 33-jarige man uit Nuth voor zijn betrokkenheid bij de moord. Daarnaast verdenkt het OM de man van poging doodslag, gepleegd enkele minuten na het schietincident in Geleen, alsook het verlaten van een plaats ongeval waarbij schade aan een ander is toegebracht.

Het motief achter de moord is tot op heden onduidelijk. “De verdachte kiest er voor te blijven zwijgen. Te ontkennen. Zich te verschuilen achter een beweerdelijk gat in zijn geheugen”, zegt de officier van justitie op zitting. “Zelfs na de confrontatie met alle onderzoeksresultaten en de camerabeelden, waarop te zien is dat hij kalm en berekenend heeft gehandeld, durft de verdachte te zeggen: “Ik weet van mezelf dat ik niemand ooit iets zou kunnen aandoen, omdat ik weet hoe ik ben. Ik haat geweld.”. “Onbegrijpelijk. Uit het uitgebreide (forensisch)onderzoek door de politie, ondersteund door camerabeelden en telefoongegevens, stelt het OM vast dat er sprake is van een vooropgezet plan”, aldus de officier van justitie.

Gestrekte arm

De dag voor kerst, laat in de middag, arriveert het slachtoffer op de Markt in Geleen. Hij parkeert daar zijn auto en bezoekt een horecagelegenheid. Als hij deze korte tijd later verlaat, loopt hij richting zijn auto. Enkele seconden later loopt een persoon met gestrekte arm richting de linker voorzijde van de betreffende auto. Daarna loopt deze persoon terug naar het voertuig waar hij vandaan kwam en rijdt met hoge snelheid weg. Als de politie ter plaatse komt, ligt het slachtoffer op de grond aan de bestuurderszijde van de auto. In het ziekenhuis overlijdt hij aan zijn verwondingen.

Tweede plaats delict

De politie start vervolgens een grootschalig onderzoek naar het incident op Markt. In dat onderzoek wordt de politie direct verrast door een melding over een tweede schietincident, ditmaal op de A76 ter hoogte van Nuth. Hierbij zou volgens de melder vanuit een zwarte auto zijn geschoten op een ander voertuig. Deze locatie wordt door de politie aangemerkt als een tweede plaats delict. Een belangrijke beslissing in het onderzoek, want beide locaties hebben - zo blijkt later uit onderzoek- een nauwe samenhang met elkaar en zijn een cruciale schakel in de bewijsconstructie. Hoewel het beschoten voertuig zeer waarschijnlijk schade heeft opgelopen, is er niemand die zich bij de politie heeft gemeld als slachtoffer van dit schietincident.

Opel Corsa

De twee genoemde incidenten staan niet op zichzelf: Twee dagen later, op 25 december 2025, meldt een vrouw zich bij de politie. Zij verklaart dat zij op 25 december 2023 rond 21.50 uur samen met haar broer rijdt op de Euregioweg in Landgraaf. Als zij op de rotonde wil afslaan richting de Homperstweg, voelt zij een klap tegen de linkerzijde van haar auto. De vrouw ziet dat er voor haar een zwarte Opel Corsa staat. De bestuurder probeert te starten, stapt uit en zegt: “Kunnen we dit niet morgen regelen, ik heb spul bij”. Daarna rent hij weg in de richting van Landgraaf. In de nabije omgeving houdt de politie een persoon aan die aan het opgegeven signalement voldoet. In zijn (huur)auto lag een huurcontract op naam van de verdachte. Allerte medewerkers van de meldkamer politie leggen op dat moment een relatie met het schietincident op de Markt in Geleen; hierbij was immers een soortgelijke auto betrokken.

Camerabeelden

Bij het analyseren van de camerabeelden stelt de politie vast dat de auto van de schutter op de Markt in Geleen een zwarte Opel Corsa is. De ritregistraties van deze auto, het bij deze tijdstippen horende beeldmateriaal waarop de Opel zichtbaar is en het kledingsignalement van de persoon op deze beelden, wijzen – in samenhang met de beelden van de plaats delict en de bij verdachte in beslag genomen kleding - allemaal in de richting van de verdachte als bestuurder van de Opel Corsa. Naast de moord op de 55-jarige man in Geleen acht het OM ook bewezen dat de verdachte diezelfde dag probeerde om een onbekend gebleven bestuurder opzettelijk van het leven te beroven. Hij deed dit door meermalen vanuit een rijdende auto op een passerende auto te schieten, terwijl de uitvoering daarvan niet is voltooid.

Deskundigen

De verdachte is ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). Deskundigen van het PBC komen niet tot een advies over het al dan niet toerekenen van de tenlastegelegde feiten aan de verdachte.

Langdurige gevangenisstraf

De ernst van de delicten en alle feiten en omstandigheden rechtvaardigen volgens het OM enkel een zeer langdurige gevangenisstraf. Het moet de verdachte raken in datgene wat hem het meest dierbaar is, zijn vrijheid. Genoegdoening om recht te doen aan datgene waar hij de nabestaanden het meeste heeft geraakt, het wegnemen en het proberen weg te nemen van hun dierbaren.

De rechter doet op 19 december uitspraak in de zaak.