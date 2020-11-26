Man (86) omgekomen na val met scootmobiel Tegelen

Een 86-jarige man uit Venlo is op vrijdag 21 november overleden aan de gevolgen van een verkeersongeval op woensdag 12 november. 'We onderzoeken de zaak en zijn op zoek naar getuigen', zo meldt de politie woensdag.

Scootmobiel

Het ongeval gebeurde op woensdag 12 november omstreeks 14.30 uur in Tegelen. 'Het slachtoffer reed op een scootmobiel en kwam om vooralsnog onduidelijke reden ten val op de kruising van de Pastoor Lemmensstraat en de Vrijenbroekweg/ Egypte. Afgelopen vrijdag is hij aan de gevolgen van deze val overleden', aldus de politie.

Getuigen gezocht

Een fietser en voetganger waren mogelijke getuigen van dit incident. Ook met anderen die informatie hebben over dit incident of mensen die over beelden beschikken komt de politie graag in contact.