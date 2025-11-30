Tiener overleden na ongeval

Een 13-jarige jongen uit Achtmaal is zaterdag 29 november om het leven gekomen bij een ongeval met een crossmotor en een tractor.

Het ongeval gebeurde rond het middaguur op een onverharde weg, de Minnelingsebrugstraat. De crossmotorrijder is daar in botsing gekomen met een tractor. Medische hulpdiensten waaronder een traumahelikopter zijn ter plekke gekomen. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden. Verkeersspecialisten van de politie doen verder onderzoek naar de toedracht.