Ruim 9 miljoen kilo zout gestrooid

In het hele land geldt code geel. Naar verwachting houden de winterse buien dit weekend aan. Er wordt door Rijkswaterstaat met man en macht gewerkt om de gladheid te bestrijden.

In het midden van het land zijn diverse toe- en afritten en verbindingswegen afgesloten vanwege slippartijen en geschaarde vrachtwagens. Het dringende advies aan automobilisten is de rijstijl aan de omstandigheden aan te passen en rekening te houden met verkeershinder.

Omdat er minder verkeer op de weg is vanwege de kerstvakantie en het weekend wordt het strooizout minder goed ingereden. Ook rijdt er minder verkeer op de linkerrijstrook waardoor de sneeuw blijft liggen en opvriest.

Inzet gladheidsbestrijding

''We werken met man en macht om de gladheid te bestrijden. Alle strooiwagens en sneeuwschuivers zijn ingezet en blijven doorrijden totdat alle snelwegen weer zwart zijn.'' Sinds vrijdagavond 2 januari 2026 19.00 uur is er al ruim 9 miljoen kilo zout gestrooid. Om de gladheid te bestrijden zetten we 577 strooiwagens (die zo nodig ook kunnen worden voorzien van een sneeuwschuiver), 630 sneeuwschuivers en 1500 mensen in.

Verder kan er 's avonds, 's nachts en 's ochtends buiten de buien om met name verder landinwaarts gladheid voorkomen door bevriezing van natte wegen.