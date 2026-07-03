Provincie wijst windaanvraag in gemeente Hardenberg aan

De aanvraag is een initiatief van de lokale energiecoöperatie Energiek Hardenberg en Eneco. Na het maken van verdere afspraken over de samenwerking en te maken kosten voor de besluitvorming, kunnen zij met Gedeputeerde Staten starten met de procedure voor een projectbesluit. Dit besluit is nodig om het windpark te mogen bouwen.

Extra ronde voor indienen aanvragen nodig



Het is niet de eerste keer dat aanvragen voor windparken konden worden ingediend voor dit gebied. Na de vorige aanvraagronde voor Hardenberg (voorjaar 2025) was het niet mogelijk om een aanvraag voor een windpark aan te wijzen, om een projectprocedure te starten. Gedeputeerde Staten hebben alle aanvragen afgewezen en de beleidsregel aangepast. Met toepassing van een nieuwe beleidsregel is het nu, na een nieuwe ronde, wel gelukt om een aanvraag aan te wijzen.

Aanvragen die de beschikbare ruimte van het gebied helemaal benutten, kregen de voorkeur bij de nieuwe openstellingsronde. Tussen 1 januari en 31 maart 2026 konden opnieuw aanvragen worden ingediend. In die periode zijn veertien aanvragen voor windparken ingediend. De aanvraag voor windpark Bergentheimerveen scoorde maximale punten op de criteria: afstand tot natuur, de hoogste plek op de windladder en de minste woningen in de omgeving.

Vervolgproces



Dat windpark Bergentheimerveen is aangewezen, wil nog niet zeggen dat dit er ook komt. Daarvoor moet eerst nog een zorgvuldig besluitvormingsproces worden doorlopen.

De eerste stap in dit proces is het afsluiten van een overeenkomst tussen de provincie en aanvrager. Hierin worden afspraken vastgelegd over samenwerking en het verhalen van de kosten die de provincie maakt. Zodra deze overeenkomst is getekend, begint de projectprocedure met een startbijeenkomst voor inwoners. Daarna doorloopt de aanvrager een uitgebreid participatieproces en onderzoekt hij de gevolgen voor de omgeving, zoals milieu- en gezondheidseffecten.

In de projectprocedure kijken Gedeputeerde Staten vervolgens of het project (volgens de geldende wet- en regelgeving) in de omgeving past en welke vergunningen nodig zijn. Op basis van dat proces besluiten Gedeputeerde Staten of er wel of geen projectbesluit voor het windpark kan worden genomen. Als het projectbesluit is genomen, kan de bouw van de turbines beginnen. Het proces is dan zo’n vijf tot zes jaar bezig.

Achtergrond windbeleid



Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor windparken tot 100 megawatt. Dat betekent dat Gedeputeerde Staten wettelijk verplicht zijn om aanvragen voor windprojecten in behandeling te nemen. Samen met andere Overijsselse overheden streven Gedeputeerde Staten naar het opwekken van 2,3 terawattuur (TWh) windenergie in 2030. Hiermee draagt de provincie Overijssel bij aan de nationale klimaatdoelen.

Naast de 33 turbines die al in Overijssel staan, moeten daarvoor nog circa 90 extra turbines worden geplaatst. Per gemeente hebben Gedeputeerde Staten vastgelegd hoeveel windenergie er maximaal mag worden opgewekt. Zo kunnen de turbines evenredig over de provincie worden verdeeld.

Op de pagina Windenergie staat meer informatie over het windbeleid van de provincie. Hier is ook te zien hoeveel windturbines er in uw gemeente kunnen komen.