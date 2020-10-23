Vijftien aanhoudingen tijdens actieweek tegen zwaar vuurwerk

De Politie Eenheid Den Haag zet stevig in op de aanpak van zwaar, voor consumenten verboden vuurwerk. Tijdens een speciale actieweek in de week van 13 oktober zijn vijftien verdachten aangehouden voor het bezit van, en de handel in, dit zware vuurwerk. De politie grijpt dit moment opnieuw aan om te waarschuwen voor de risico’s die het vervoeren, opslaan en afsteken van dit zware vuurwerk met zich meebrengt.

Tijdens de actieweek is extra ingezet op de aanpak van zwaar vuurwerk. Daarbij richtte de politie zich op het vervoer, de opslag en verkoop van zwaar vuurwerk. Daarbij is informatie-gestuurd gewerkt, waarbij bijvoorbeeld informatie uit eerdere onderzoeken is gebruikt om gerichte controles uit te voeren.

Vijftien verdachten

Er zijn vijftien verdachten aangehouden voor het bezit en de handel in zwaar vuurwerk. Het gaat om verdachten met leeftijden tussen de 14 en 38 jaar uit Den Haag (5x), Rotterdam (4x), Capelle aan den IJssel (2x), Lisse (1x), Gorinchem (1x), Krimpen aan den IJssel (1x) en Nieuw-Schoonebeek (1x). Elf van hen waren achttien jaar of jonger en de jongste verdachte was 14 jaar oud.

3500 gram flitspoeder

De totale hoeveelheid vuurwerk die in beslag is genomen, wordt nog onderzocht. De politie stuitte onder meer op 210 cobra’s, 100 shells, 400 vlinders, 3000 DumBums en 50 lawinepijlen. Opvallend is het aantreffen van zelfgemaakt vuurwerk bij een minderjarige. De EOD is uitgerukt om dit tot ontploffing te brengen. Een ander voorbeeld is het aantreffen van onder meer een explosief met een inhoud van zo’n 3500 gram flitspoeder in de berging bij een woning in Den Haag. Een explosief met een dergelijke hoeveelheid flitspoeder, is nog niet eerder aangetroffen. De 22-jarige bewoner is in augustus ook al aangehouden voor het bezit van zwaar vuurwerk in dezelfde berging.

Een ander opvallend en zorgelijk resultaat van de actieweek, is dat bijna al het zware vuurwerk in woningen en kelderboxen in woonwijken is aangetroffen. In en onder bedden en in ruimtes waar de bedrading niet op orde was, met alle risico’s van dien. Een klein statisch vonkje zou al voldoende zijn om het vuurwerk tot ontploffing te brengen en dan zijn de gevolgen onder deze omstandigheden niet te overzien.