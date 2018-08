Eredivisie-debutant FC Emmen wint van ADO Den Haag

ADO Den Haag

'In Den Haag eindigde het spannende duel in 1-2 voor de Drenten. In de 37ste minuut opende Glenn Bijl de score en vijf minuten later vergrootte Anco Jansen de marge door een strafschop binnen te schieten. In de tweede helft maakte Sheraldo Becker er voor de Hagenezen nog wel 1-2 van, maar FC Emmen hield ook tijdens het Haags Kwartiertje stand', aldus FC Emmen.

Felle start

Heel FC Emmen begon fel aan de wedstrijd vanaf de aftrap. Er werd gelijk vooruit gespeeld en de meegereisde supporters lieten zich flink horen. Dit leidde nog niet tot grote kansen, maar het was duidelijk dat de eredivisiedebutant zich niet ging verschuilen.

ADO

Toch kwam ADO Den Haag langzamerhand in de wedstrijd, zonder echt gevaarlijk te worden. Het meeste gevaar kwam van de vele voorzetten en een aantal corners. Tegelijkertijd lukte het FC Emmen niet meer om de bal goed in de ploeg te houden.

Twee keer raak binnen vijf minuten

Vrijwel uit het niets was het toch FC Emmen dat het eerste doelpunt maakte. Glenn Bijl drong in de 37ste minuut het Haagse strafschopgebied binnen en draaide de bal prachtig in de verre hoek: 0-1. Over zijn eigen doelpunt zegt hij met een knipoog: “Zeker de mooiste van FC Emmen tot nu toe.” Nog geen vijf minuten later kreeg nieuwkomer Nicklas Pedersen een kans om de 2-0 binnen te tikken, maar hij kreeg zijn voet niet goed achter de bal.

In de situatie die daarna ontstond maakte Danny Bakker een overtreding op Wouter Marinus en scheidsrechter Martens gaf FC Emmen een strafschop. Anco Jansen schoot deze hard door het midden achter doelman Indy Groothuizen: 0-2. Aan het einde van de eerste helft kopte Lex Immers net naast uit een vrije trap, waardoor FC Emmen met een voorsprong van twee doelpunten aan de thee ging.

Een lastige tweede helft

In de tweede helft begon FC Emmen opnieuw met goed voetbal, met kansen voor Marinus en Jansen. Doelman Groothuizen had het lastig in deze minuten. Toch wist ADO Den Haag de wedstrijd naar zijn hand te zetten, opnieuw met veel voorzetten en schoten van afstand. Kjell Scherpen liet echter zien waarom hij deze wedstrijd in het doel stond. “We hadden het lastig met die flankballen, die konden we moeilijk tegenhouden. Maar Kjell Scherpen heeft er een paar mooi uit de lucht geplukt,” aldus Bijl.

Goede wissels

Een doelpunt van ADO Den Haag hing in de lucht en in de 61ste minuut werd dit werkelijkheid. Sheraldo Becker schoot via het been van Pedersen raak. De thuisploeg ging door en Becker had ook de 2-2 op de schoen toen de bal terugkwam van de paal, na een goede redding van Scherpen. Hij schoot echter hoog over. FC Emmen had het moeilijk. Daarom begon trainer Dick Lukkien met wisselen en dit werkte. ADO Den Haag werd eigenlijk niet meer gevaarlijk en FC Emmen speelde de wedstrijd volwassen uit.

Goed begin

Met de 1-2 overwinning bij ADO Den Haag is het nu al historische seizoen meteen goed begonnen. Dick Lukkien: “Het is natuurlijk geweldig om op een historische dag voor Emmen een historische overwinning te halen.” Zo wordt de goede vorm van de voorbereiding doorgezet. Volgende week is AZ de tegenstander in De Oude Meerdijk, dat belooft opnieuw een spannend en spectaculair duel te worden. Er zijn nog een paar tickets verkrijgbaar.