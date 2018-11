Pieter van den Hoogenband Chef de Mission OS Tokyo 2022

OS Tokyo 2020

Esther Vergeer zal Paralympic TeamNL Tokyo 2020 leiden. Voor de European Games Minsk 2019 en de Olympische Spelen Tokyo 2020 doet Pieter van den Hoogenband dat', aldus NOC*NSF

Maurits Hendriks, Technisch Directeur:

'We hebben voor deze beide chefs gekozen vanwege hun grote en veelzijdige ervaring in de topsport. Zij hebben bij eerdere uitzendingen laten zien dat zij goed in staat zijn om tijdens de Spelen onze sporters optimaal te laten presteren. Ik werk al enige tijd met hen samen en neem Esther en Pieter dan ook met veel vertrouwen op in de teams voor de Europese, Olympische en Paralympische Spelen.'