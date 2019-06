Barry Hughes (81) overleden

Hughes werd geboren in Wales en in zijn jeugdjaren speelde bij in Engeland bij West Bromwich Albion in Engeland. Hierna vertrok hij naar Nederland en speelde onder andere bij Blauw-Wit en Alkmaar ’54.

In 1966 begon hij zijn trainerscarrière bij onder meer Go Ahead Eagles, Sparta, FC Utrecht, MVV en HFC Haarlem.

Hughes was een markante persoonlijkheid en maakte ook nog verschillende carnavalsnummer. Hij overleed na een kort ziekbed.