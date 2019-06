Leeuwinnen winnen van Nieuw-Zeeland met 1-0

De Leeuwinnen hebben hun eerste groepswedstrijd op het WK in blessuretijd gewonnen.

Invalster Jill Roord scoorde, waardoor de stand op 1-0 kwam voor Nederland. Vier jaar geleden bij het WK-debuut in Canada begonnen de voetbalsters ook met een 1-0 zege op dezelfde tegenstander, zo meldt de Telegraaf dinsdag.

Door het doelpunt van Roord is Oranje in de eerste wedstrijd ontsnapt aan een gelijkspel. De ploeg van Sarina Wiegman kreeg gedurende de westrijds voldoende kansen, maar scoorde pas in blessuretijd met een rake kopstoot van Roord.

De volgende wedstrijd van Oranje is aanstaande zaterdag in Valenciennes tegen Kameroen.