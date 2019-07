Rasmus Kristensen van Ajax naar Red Bull Salzburg

Deen

De Deen kwam in januari 2018 over van het Deense FC Midtjylland en had nog een contract bij Ajax tot en met 30 juni 2022. Kristensen (Brande, 11 juli 1997) maakte op 7 februari 2018 zijn debuut in het betaald voetbal in de wedstrijd Roda JC – Ajax (2-4).

1 doelpunt

In totaal speelde de vleugelverdediger 27 officiële wedstrijden voor het eerste elftal en scoorde daarin één keer. Met Ajax werd hij afgelopen seizoen kampioen van Nederland en won hij tevens de KNVB beker.