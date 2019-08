Ajax verlengt contract Joël Veltman

Ajax en Joël Veltman hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van zijn contract, dat liep tot en met 30 juni 2020. De nieuwe verbintenis van de verdediger is met één jaar verlengd, tot en met 30 juni 2021.

Veltman werd op 15 januari 1992 geboren in Velsen. De speler doorliep vanaf 2001 de jeugdopleiding van Ajax en maakte op 19 augustus 2012 zijn debuut in het eerste elftal in de wedstrijd N.E.C. - Ajax (1-6). Hij speelde tot nu toe 222 wedstrijden voor Ajax 1 en scoorde daarin tien keer.